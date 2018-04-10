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Sele kapılan adamın cesedi 40 gün sonra denizde bulundu

Muğla'da taşan Kocaçay Deresi'nin sürüklediği Nuri Gümüş'ün cesedi, Sahil Güvenlik tarafından Bodrum'un Kissebükü Koyu açıklarında bulundu.

DHA | 10.04.2018 - 05:51..
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Milas'ın Ören Mahallesi'ndeki Kocaçay Deresi, geçen 28 Şubat'ta sağnak yağmurun neden olduğu sel suları nedeniyle taştı. Bu sırada derenin yanından geçen, içinde 4 kişi bulunan Nuri Gümüş'ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil arıza yaptı. Otomobildekilerden Yunus Beytekin (37) ve annesi Ayla Beytekin (61), kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Nuri Gümüş ve eşi Belgin Gümüş (54), sel sularına kapıldı. Olaydan bir saat sonra bir çocuk annesi Belgin Gümüş'ün cesedine ulaşıldı. Jandarma, sahil güvenlik, polis dalgıç timi, Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin aramalarına rağmen Nuri Gümüş'e ise ulaşılamadı.

Sele kapılan adamın cesedi 40 gün sonra denizde bulundu

CESEDİ 40 GÜN SONRA DENİZDE BULUNDU

Olaydan sonra 40 gündür ulaşılamayan Gümüş'ün cesedi bugün, Sahil Güvenlik Bodrum Bot Komutanlığı ekipleri tarafından, Yalı Mahallesi, Kissebükü Koyu açıklarında bulundu. Nuri Gümüş'ün sürüklendiği yere yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ceset, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkartılıp, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gümüş'ün cesedinin, üzerindeki kıyafetlerden yakınları tarafından da teşhis edildiği belirtildi.

Sele kapılan adamın cesedi 40 gün sonra denizde bulundu

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