Altunhisar ilçesinin Keçikalesi beldesinde etkili olan yağış bir süre sonra sele dönüştü. Dere yatağında otlayan eşeğin sel suyuna kapıldığını gören belde halkı, eşeği bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu.

4 KİŞİ SEFERBER OLDU

4 kişi tarafından dere yatağındaki suyun içinde sele kapılması engellenmeye çalışılan eşek, 10 dakikalık çalışmanın ardından kıyıya çıkarıldı.

Eşeğin kurtarılma anı başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şiddetli yağış bölgedeki ekili alanlarda da zarar neden oldu.

Sele kapılan eşeği canları pahasına kurtardılar VİDEO