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Selektör yapılmasına kızıp tırıyla otomobilleri ezdi

Selçuklu'da, kendisine selektör yapıldığını sanan tır şoförünün sinirlenip otomobillere çarptığı an cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 06.02.2018 - 10:06..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, ne zaman gerçekleştiği tam olarak bilinmeyen olayda, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen, plakasız tır ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu.

OTOMOBİLLERE ÇARPIP KAÇTI

İddiaya göre, otomobil sürücüsü bir arkadaşına selektör yaptı. Tır sürücüsü selektörün kendisine yapıldığını sanarak aracından inip otomobil sürücüsüyle  tartışmaya başladı. Daha sonra aracına binen tır sürücüsü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra otomobillere çarparak kaçtı.

Selektör yapılmasına kızıp tırıyla otomobilleri ezdi

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