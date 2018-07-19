Selen Görgüzel'den bikini pozlarını eleştirenlere yanıt

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar olay oldu. Hamdi Alkan da eşinin cesur pozları için "Güzel olmuş" yorumunu yapınca çift eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Selen Görgüzel Alkan aldığı eleştiriler sonrasında sessiz kalmayarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

"GAVAT DEĞİL KAHRAMAN"

İşte Selen Görgüzel Alkan'ın o satırları:

“Karısına çoluğuna çocuğuna hatta kendi kanından olmadığı halde öz evladı gibi evladıma aslanlar gibi sahip çıkan, kadına beden değil insan olarak bakan, hayat felsefesi ailesinin ve ülkesinin mutluluğu olan adam gavat değil kahramandır! Birinin kalbini kırarsam, yalan konuşur kul hakkı yer dedikodu yaparsam, işte o zaman tepki verir benim kocam! Terbiyesizce hakaret etmeyi kendine hak gören bastırılmış zavallı zihniyetleri Allah'a havale ediyorum! Size namus anlayışınızla mutluluklar dilerim ama maalesef mutlu değilsiniz, olamazsınız da her fırsatta kin ve öfke kusuyorsunuz! Yazık size çok yazık!”