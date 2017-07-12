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Selen Görgüzel'in kusursuz fiziği

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah mayosuyla yine dikkatleri üzerine çekmeye başardı.

12.07.2017 - 07:32
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“Türk Malı” dizisinde rol alan Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan ile önceki gün Dalaman'da görüntülendi.

"DENİZ TATİLİ İYİ GELDİ"

Dizinin sezon finali yapmasını fırsat bilen oyuncu, “Yorucu kış sezonunun ardından deniz tatili yapmak iyi geldi. Önümüzde yoğun bir sezon var. Dizinin çekimlerine ağustos ayında devam edeceğiz” dedi.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Güzel oyuncu Selen Görgüzel, düzgün fiziği ve cesur mayosuyla herkesi büyüledi. Hamdi Alkan‘ın eşi Selen Görgüzel, deyim yerindeyse genç kızlara taş çıkarttı.

Selen Görgüzel'in kusursuz fiziği

Selen Görgüzel'in kusursuz fiziği

Selen Görgüzel'in kusursuz fiziği

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