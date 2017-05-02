taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5488
EURO
3,8724
ALTIN
143,33
PETR
51,4000

Selena Gomez: Dağılıp yıkılmaya da hakkımız var

Sürekli seksi ve havalı olma konusunda uyarılar aldığını söyleyen Selena Gomez, Instagram'ın kişiliğini tükettiğini söyledi.

02.05.2017 - 09:40
  1. Haberler
  2. Dünya

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, samimi açıklamalarda bulundu. Sürekli seksi ve havalı olması konusunda uyarıldığını belirten Gomez, zaman zaman dağılıp yıkılmaya da hakkının olduğunu söyledi.

Vogue dergisine konuşan Gomez, şunları söyledi; "Durmadan güçlü olmamız telkin ediliyor; seksi, havalı, mütevazı olmamız, aynı zamanda ayaklarımızı yere sağlam basmamız bekleniyor.

"DAĞILIP YIKILMAYA DA HAKKIMIZ VAR"

Keşke terapiler hakkında, toplumda daha rahat konuşulabilse. Zaman zaman dağılıp yıkılmaya da hakkımız var.

Selena Gomez: Dağılıp yıkılmaya da hakkımız var

"HERKES BENİM SAMİMİ OLMAMI İSTİYORDU"

Herkes benim gerçek ve samimi olmamı istiyordu, sonunda bunu başardığımda üzerimden yük kalkmış gibi oldu sanki.

Hayranlarımın gördüğü ile gerçek hayattaki ben aynı kişileriz. Tabii ki bu beni savunma duvarlarından yoksun bıraktı. Bazen de sözlerim büyük tepkiler aldı ama tam anlamıyla dürüst ve kendim gibiyim sonuçta. Sanırım geldiğim noktada bunun büyük payı var.

Selena Gomez: Dağılıp yıkılmaya da hakkımız var

SAHNEDE KAÇ KERE AĞLADIM BİLEMİYORUM

Sahnede kaç kere ağladım, sayısını bile bilmiyorum, üstelik de çok çirkin ağlarım ben..."

INSTAGRAM KİŞİLİĞİMİ TÜKETTİ

Instagram’da 110 milyon takipçisi olan şarkıcı Selena Gomez, “Instagram’da en fazla takipçisi olan kişi olmak beni korkuttu. Kişiliğimi tükettiğini hissettim. Onunla yatıp kalkmaya başlamıştım. Görmek istemediğim şeyleri görüyor, sahip olmak istemediğim fikirler kafama zorla sokuluyordu sanki. Instagram’da geçirdiğim vakitlerin hemen hepsinin ardından kendimi berbat hissettiğim için şu aralar uzak duruyorum.” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

35
ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

34
Küba'ya giden Türk solcuların 1 Mayıs kutlaması

Küba'ya giden Türk solcuların 1 Mayıs kutlaması

97
DEAŞ'lı teröristle evlenen FBI tercümanı

DEAŞ'lı teröristle evlenen FBI tercümanı

32
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

49
Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

23
Çin'de damat sahte düğün davetlileri yüzünden tutuklandı

Çin'de damat sahte düğün davetlileri yüzünden tutuklandı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM