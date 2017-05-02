Selena Gomez: Dağılıp yıkılmaya da hakkımız var

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, samimi açıklamalarda bulundu. Sürekli seksi ve havalı olması konusunda uyarıldığını belirten Gomez, zaman zaman dağılıp yıkılmaya da hakkının olduğunu söyledi.

Vogue dergisine konuşan Gomez, şunları söyledi; "Durmadan güçlü olmamız telkin ediliyor; seksi, havalı, mütevazı olmamız, aynı zamanda ayaklarımızı yere sağlam basmamız bekleniyor.

"DAĞILIP YIKILMAYA DA HAKKIMIZ VAR"

Keşke terapiler hakkında, toplumda daha rahat konuşulabilse. Zaman zaman dağılıp yıkılmaya da hakkımız var.





"HERKES BENİM SAMİMİ OLMAMI İSTİYORDU"

Herkes benim gerçek ve samimi olmamı istiyordu, sonunda bunu başardığımda üzerimden yük kalkmış gibi oldu sanki.

Hayranlarımın gördüğü ile gerçek hayattaki ben aynı kişileriz. Tabii ki bu beni savunma duvarlarından yoksun bıraktı. Bazen de sözlerim büyük tepkiler aldı ama tam anlamıyla dürüst ve kendim gibiyim sonuçta. Sanırım geldiğim noktada bunun büyük payı var.





SAHNEDE KAÇ KERE AĞLADIM BİLEMİYORUM

Sahnede kaç kere ağladım, sayısını bile bilmiyorum, üstelik de çok çirkin ağlarım ben..."

INSTAGRAM KİŞİLİĞİMİ TÜKETTİ

Instagram’da 110 milyon takipçisi olan şarkıcı Selena Gomez, “Instagram’da en fazla takipçisi olan kişi olmak beni korkuttu. Kişiliğimi tükettiğini hissettim. Onunla yatıp kalkmaya başlamıştım. Görmek istemediğim şeyleri görüyor, sahip olmak istemediğim fikirler kafama zorla sokuluyordu sanki. Instagram’da geçirdiğim vakitlerin hemen hepsinin ardından kendimi berbat hissettiğim için şu aralar uzak duruyorum.” dedi.

