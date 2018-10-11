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Selena Gomez hastaneye kaldırıldı

Justin Bierber'dan ayrıldıktan sonra sosyal medyada hakkında yapılan kötü yorumlara dayanamayan Selena Gomez'in psikolojisi bozuldu.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 11:22..
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Uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü sevgilisi Justin Bieber'ın manken Hailey Baldwin ile evleneceğini duyurmasının ardından sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen kötü içerikli mesajlara dayanamayan ve moral olarak çöken şarkıcı Selena Gomez'in zihinsel sağlık tesisinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez-FOTO GALERİ

ZİHİNSEL BİR SAĞLIK TESİSİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hakkında çıkan haberlere göre genç şarkıcı Gomez, geçtiğimiz iki hafta süresince iki kez hastaneye yatırıldı. Selena Gomez, şimdilerde zihinsel bir sağlık tesisinde tedavi görüyor.

Selena Gomez hastaneye kaldırıldı

GEÇTİĞİMİZ AY DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

26 yaşındaki isim, geçtiğimiz ay Los Angeles'taki bir tıp merkezine yatmış ve buradaki kontrollerinde düşük akyuvar sayısına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl bir böbrek nakli geçiren Gomez'in, bu nakil sonrasında yaşadığı yan etkilerden ve eski sevgilisinin kısa sürede aldığı evlilik kararı sonrasında düştüğü duygusal boşluk yüzünden hastaneye kaldırıldığı da konuşulanlar arasında.

Selena Gomez hastaneye kaldırıldı

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