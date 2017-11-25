Selena Gomez yılın kadını seçildi

2017 yılı süresince böbrek ameliyatı, The Weeknd ile ilişkini bitirmesi ve eski sevgilisi Justin Bieber ile barışmasıyla kendine gündemde yer edinen ABD’li şarkıcı Selena Gomez, müzik dergisi Bilboard tarafından “yılın kadını” seçildi.

"GENÇ KADINLAR ONA GÜVENİYOR"

Bilboard Medya Grup Başkanı John Amato, konuyla ilgili olarak; “Selena sadece listelerin yükselen bir yıldızı değil, aynı zamanda genç kadınlar ona güveniyor, onlara kendilerini ifade etmeleri için ilham veriyor” dedi.

Gomez, ayrıca derginin fotoğraf çekimine de katıldı.