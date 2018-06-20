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Selfie çekmek için sahile inan adam dalgalara kapıldı

Hindistan'ın turizm merkezi Goa şehrinde selfie çekmek için sahile inip kayalıklara çıkan adam, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 09:33..
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Hindistan'ın Goa şehrinde bulunan Sinquerim plajında bir adam selfie çekmek için kayalıklara çıktı. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Selfie çekmek için sahile inan adam dalgalara kapıldı

DALGALAR KIYIYA ULAŞTI

İki arkadaşıyla birlikte kayalıklarda keyif yapan adam, büyük dalgaların kıyıya ulaşmasıyla zor anlar yaşadı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Büyük dalgaların altında kalan Sasikumar Vasan (33) dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi. Diğer iki arkadaşı ise dalgalardan zor olsa da uzaklaştı. 20 saniyede gerçekleşen olay sonrası ekipler olay yerine geldi.

Selfie çekmek için sahile inan adam dalgalara kapıldı

CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Polis müfettişi Jivba Dalvi yaptığı açıklamada, "Üç turistin ikisi dalgalardan dışarı çıkmayı başardı, ancak güçlü dalgalar arkadaşlarından birini aldı. Sasikumar cansız bedeni uzun bir arama sonrasında denizden çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

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