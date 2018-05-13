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Selfie çekmek isteyen anne evlat katili oldu

Hindistan'da AVM'deki yürüyen merdivenlerde selfie çekmek isteyen anne kucağındaki bebeğini merdiven boşluğuna düşürdü. Bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 13.05.2018 - 20:23..
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Hindistan'ın kuzey batısında Sri Ganganagar'da bulunan AVM'de bir anne, yürüyen merdivenlere binerken kucağındaki bebeğini elinden düşürdü.

SELFİE CAN ALDI

Görüntüde anne-baba çocuklarıyla birlikte ve üst kata çıkmak için yürüyen merdivene yöneldi.

Selfie çekmek için hazırlanan babanın elindeki telefona bakan anne merdivene adımı atar atmaz çocuğu kucağından kayarak merdiven boşluğunda aşağı düştü. 3 kat aşağıya düşen bebek olay yerine hayatını kaybetti.

Selfie çekmek isterken çocuğunu merdiven boşluğuna düşürdü VİDEO

Selfie çekmek isteyen anne evlat katili oldu

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