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Selfie çekmek isteyen gençler elektrik akımına kapıldı

Hatay İskenderun'da vagonun üzerinde selfie çekmek isteyen Suriyeli 2 genç elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İHA | 04.02.2018 - 17:48..
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İskenderun Tren İstasyonu’nda bir vagonun üzerine çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) cep telefonları ile öz çekim yapmak istedi. İki çocuk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü.

30 BİN VOLTLUK AKIMA KAPILDILAR

İstasyondaki görevliler çocukların yardımlarına koştu. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan çocuklar için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Vagonun üzerinde selfie çekmek isterken elektrik akımına kapıldılar VİDEO

Selfie çekmek isteyen gençler elektrik akımına kapıldı

DURUMLARI AĞIR

Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki çocuğun tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Selfie çekmek isteyen gençler elektrik akımına kapıldı




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