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Selfie hayatına mal oldu

Düzce Akçakoca'da kapalı pazar yerinin çatısına çıkarak selfie yapmak isterken çatıdan düşen 15 yaşındaki Kerem İnce hayatını kaybetti.

06.03.2017 - 16:23
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 12 Şubat 2017 günü fotoğraf çektirmek üzere çıktıkları kapalı pazar yeri binasının çatısından düşen ve kaldırıldıkları Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavileri devam eden iki gençten biri olan Kerem İnce yaşam mücadelesini kaybetti.

Yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ederken kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman 15 yaşındaki Esentepe Ortaokulu öğrencisi Kerem İnce’yi son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Selfie hayatına mal oldu

Cenaze namazı öncesinde Kerem’in tabutunun başına toplanan okul arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı. İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Kerem İnce Koçullu köyünde defnedildi.

KÜRŞAT’IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kerem İnce ile birlikte çatıya çıkan ve birlikte aşağı düşen 16 yaşındaki Kürşat Hakkı Horoz’un ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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