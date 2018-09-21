Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı

Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğizli bir baba ile Kerküklü Türkmen annenin oğlu olan Bayraktar, İran-lrak savaşının son günlerinde okuduğu okulu ziyaret eden Saddam Hüseyin tarafından asker olarak seçildi. Selim Bayraktar, asker olmamak için Türkiye'ye kaçış öyküsünü şöyle anlattı:

"KURŞUNA DİZİLME EMRİ VERİLDİ"

"13 yaşındayken bir gün Saddam Hüseyin okulumuzu ziyaret etti. Yanıma gelip başımı okşadı ve 'Senden iyi asker olur' dedi. Asker olmam için ben de, ailem de büyük baskı gördük. Saddam, savaş sırasında bütün sınırları kapatıp kaçmaya kalkışanların kurşuna dizilmeleri emrini verdi. Kurşuna dizilmeyi göze alıp sürekli kıyafet değiştirerek at üstünde sınırı geçtik. Türkiye'ye kaçmayı başaramasaydık Irak Ordusu'nda asker olacaktım..."