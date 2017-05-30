Selim Soydan'dan Hülya Koçyiğit'le olan aşkını anlattı

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden usta oyuncu Hülya Koçyiğit, ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz hafta akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edildi.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Ünlü oyuncunun tedavi süreci boyunca eşi Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar ve damadı Ender Alkoçlar bir an olsun yanından ayrılmadı.

"BU AŞKI ANLATMAM KOLAY DEĞİL"

50 yıl önce büyük bir aşkla evlendiklerini belirten Selim Soydan, eşiyle yaşadıklarını duygusal sözlerle anlattı: "Burası hayatımın en büyük dersi oldu. Seneye, evliliğimizdeki 50. yılı bitirmiş olacağız. Hayatımın en doğru kararı sevgili eşim Hülya ile yaptığım evlilikti. Bu aşkı anlatmam kolay değil...

"HÜLYA'NIN AĞLADIĞINI İLK KEZ GÖRDÜM"

Yarım asrı birlikte geçirdiğim yol arkadaşım Hülya'nın göz yaşı döktüğünü ilk kez gördüm. O göstermedi, ben gördüm.

"BURAYA KADARMIŞ SELİM"

Başını omzuma yaslayıp 'Buraya kadarmış Selim' dediğini hiç unutmayacağım. Boğazım düğüm düğüm oldu, sıkıca sarıldım ona. Benden kaçırmaya çalıştığı göz yaşlarını da görmezden geldim kendimi sıkarak. Bunları hep birlikte atlatacağımızı söylediğimde 'İşte hayat arkadaşlığı böyleymiş Selim' dedi. Bu kolay bir ameliyat değildi. Hülya, hastaları burada en fazla 4 gün tuttuklarını öğrenmiş. 'Neden ben 9 gündür buradayım peki?' diye soruyor. Ciğerinin üçte birini aldıklarını hatırlatıyorum ben de ona. Buradan tam anlamıyla iyi hissettiği zaman çıkmamızın çok daha sağlıklı olacağını söylüyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir şey paylaşıyorum. Hülya o kadar iyi bir insan ki. Yaptığı işlerle de bunu her zaman hissettirdi. Bu yaşadıklarımız da, bu yazılanlar da torunlarımıza kalacak. İnşallah bu sevgimiz onlara ve herkese örnek olur. Aşkımız ve Allah'a olan inancımız ile her şeyin üstesinden geleceğiz. İnanıyorum."

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit ile Türk futbol dünyasının krallarından Selim Soydan, tam 50 yıl önce Büyükkada'da birbirlerini görüp aşık oldular. Yarım asırdır aşkları büyüyen, romantizmleri eksilmeyen çift, sanat camiasında hep örnek olarak gösterildi.