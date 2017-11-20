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Selim Yuhay'ı aldatan eski eşi et çalarken yakalandı

Balerin Evlin Avidor, bir marketten 150 liralık et çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

20.11.2017 - 13:04
  1. Haberler
  2. Magazin

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Mimar Selim Yuhay'ın boşandığı eşi Evlin Avidor'un, İstanbul'da bir marketten 150 liralık et çaldığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce de aynı markette et çaldığından şüphe edildiği için göz takibine alınan Evlin Avidor, market güvenliği tarafından polise ihbar edildi.

ETLERİN PARASINI ÖDEMEDİ

Polislerin refakatinde Avidor'un poşeti incelendi. Avidor, aldığı 25 parçanın sadece 23'ünü ödemiş, kalan ikisini ödememişti. Bu durum genç kadının elindeki fişle de tespit edildi.

Balerin tutuklanma istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Evlin Avidor hakkında hırsızlıktan dava açıldı.

KOCASINI ALDATMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Evim Şahane programının yapımcısı Mimar Selim Yuhay, anlaşmalı boşandığı karısı Evlin Avidor'un kendisini aldattığı iddiasıyla yeniden mahkemeye başvurmuştu. Selim Yuhay, boşanmadan iki ay sonra özel eşyalarını almaya gittiği evinde eşinin günlüğünü bulmuş ve günlükte eşinin kendisini tur görevlisi Cengiz G. ile aldattığını fark etmişti.

İŞTE GÜNLÜKTE YAZANLAR

Günlükte, Cengiz G.'nin evlilik teklifine el yazısıyla "Seni kocam, eşim, ışığım ve her şeyim olarak kabul ediyorum" ve "İki resmi evli kişi olarak beraberliğimizi sürdürmemiz kolay değil. Bir tarafta üç çocuk diğer tarafta 3 çocuk var. İkimizin de ortak özelliği ise evliliklerimizde mutlu olmamamızdır. Diğer ortak yönümüz ise birbirimize benzer duygular ile sevmemizdir. Senin gibi özel bir insanla hiç tanışmadım ve seni tanıdığım kadarıyla hayatımın geri kalanını seninle geçirebilirim" yazıyordu.

Selim Yuhay'ı aldatan eski eşi et çalarken yakalandı

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