Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Edirne Selimiye Camii, bayram namazında doldu taştı.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Müslümanların akın ettiği Selimiye Camii’nde vatandaşlar Kurban Bayramı coşkusunu, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm’ün verdiği vaazı dinleyerek yaşadı.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da Selimiye Camii binlerce kişiyi ağırladı.

CEMAATE HURMA DAĞITILDI

Sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tutan binlerce Müslüman, tarihi Selimiye Camii’ni doldurdu. Bayram namazının kılınmasının ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Öte yandan, Edirne Valiliği tarafından Selimiye Camii avlusunda cemaate hurma dağıtıldı.