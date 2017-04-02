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Selimiye Camii'nin yerden ısıtma sistemi kamerada

Günümüzde yapılan birçok camii ısınmıyor ama Mimar Sinan'ın asırlar önceki sistemi hala çalışır durumda.

02.04.2017 - 08:34
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Tabanında yazın soğuk, kışın sıcak su geçen kanalların olduğu Selimiye Camii'nin asırlar önce yapılan yerden ısıtma sistemi ilk kez kaydedildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği binada, cemaatin bulunduğu bölgenin altında, bir insanın rahat bir şekilde girebileceği kanallar mevcut.

SICAK SU, CAMİNİN ALTINDA DOLAŞIYOR

Bu su kanalları, kışın cemaatin üşümemesi için hamamın suyu kaynarken sıcak suyun caminin altı boyunca dolaşmasını sağlıyor.

İşte Mimar Sinan'ın asırlar önce uyguladığı, şu an hala ulaşılamayan teknoloji;

Selimiye Camii'nin yerden ısıtma sistemi İZLE

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