Selimiye Camisi'ne gelen turistler sayılıyor

Mimar Sinan'ın ustalık eseri, eski payitahtın gözdesi Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün camilerin kapılarında yaptığı sayımla belirleniyor.

Camiye gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Selimiye'ye 2016'da gelen ziyaretçi sayısı 1,5 milyon civarında, 2017'de 2 milyon civarındaydı. Bu yılki rakamın 2 milyonun üzerinde olması bekleniyor.

SAYIM 12 GÜN SÜRECEK

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin kapılarında turist sayımı yapıldığını söyledi. Sayımın 12 gün boyunca süreceğini belirten Hacıoğlu, "Bu süre zarfında Selimiye Camisi'nin beş kapısında, ikişer kişiden toplam on personelimiz, 08.00-20.00 saatleri arasında camimize giren ve çıkanları, kadın ve erkek olarak sayıyor. Böylece 12 gün boyunca yapılan bu sayım bizim için hem aya hem yıla ölçü verecek.'' diye konuştu.

SELİMİYE BAŞLI BAŞINA KÜLTÜR MİRASI

Selimiye Camisi'nin yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi çekmesinin çeşitli faktörleri bulunduğunu vurgulayan Hacıoğlu, bunu Selimiye'nin başlı başına kültür mirası olmasına bağlıyor. Bunun yanında İstanbul'a yakın bir yer olması, Edirne'de birlikte yaşam kültüründen kaynaklanan güler yüzlü insanların bulunması, gastronomisinin iyi olması Selimiye'deki ziyaretçi sayısını artıran faktörler arasında.

KADİR GECESİ 30 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

12 günlük sayım, iki cumartesi ve pazarı içine alarak yapılıyor. Böylece hafta içi günleri ve hafta sonu yoğunlukları tespit edilebilecek. En son sayım yapılacak gün Kadir Gecesi olacak. Kadir Gecesi'nde de 30 bin ziyaretçinin Selimiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.