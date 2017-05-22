Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

Mimar Sinan’ın büyük bir ustalıkla Kavak Meydanı olarak anılan tepeye inşa ettiği Selimiye Camisi, Yunanistan’ın Edirne’ye yakın topraklarından da görülebiliyor.

İKİ MİNARE ARASINA ASILDI

"Gökyüzüne yıldızlarla yazan adam" olarak tanınan mahya ustası Kahraman Yıldız'ın hazırladığı "Oruç bedenin zekatıdır" hadisi iki minare arasına asıldı.

5 SAATLİK MESAİ

İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğü atölyesinde hazırlanan mahya, şerefeye çıkan ekip tarafından halatlar yardımıyla yaklaşık 5 saatlik mesaiyle yerine takıldı.

"MAHYA MİNARELERE ZARAR VERMİYOR"

Ramazan hazırlıkları kapsamında Selimiye Camisi'ne 2 mahya asılacağını ifade eden Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, "Selimiye Osmanlı mimari yapıları arasında zirve. Önemli buluyoruz. 19 yıllık bir ara verilmişti, 3 yıldır mahya asılmaya devam ediyor. Minarelerin statik açısından bir sıkıntısı yok bu konu netleştirildikten sonra mahya asılmaya başlandı. Profesyonel bir ekip tarafından özenle asılan mahya minarelere herhangi bir zarar vermiyor." diye konuştu.