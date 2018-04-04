Selimiye Kışlası'ndaki davada 50 sanığa müebbet

15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
FETÖ'CÜLERE CEZA YAĞDI
Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Bir sanık da "örgüt üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 77 sanığın da tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verildi.