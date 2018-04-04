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Selimiye Kışlası'ndaki davada 50 sanığa müebbet

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.

DHA | 04.04.2018 - 17:20..
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15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

FETÖ'CÜLERE CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bir sanık da "örgüt üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 77 sanığın da tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verildi.

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