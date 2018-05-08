Selimiye'nin restorasyonu ramazandan sonra başlayacak

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Selimiye Camisi'nin restorasyonunun ramazan sonunda başlayacağını bildirdi.

"EDİRNE DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"

Güneren, Vakıflar Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Selimiye Camisi, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Alipaşa Çarşısı, Bedesten, Arasta gibi birçok vakıf eserine sahip olan Edirne'nin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Her yıl Vakıf Haftası'nın farklı bir tema ile kutlandığını, bu yılki temanın "Vakıf kuran kadınlar" olduğunu hatırlatan Güneren, Osmanlı'dan önce Emevi, Abbasi, Memluk, Eyyubi, Selçuklu gibi İslam medeniyetlerinin hakim olduğu coğrafyada kadınlar tarafından çok sayıda vakıf kurularak sağlık, eğitim, dini, sosyal ve kültürel alanlarda sayısız hizmetlerin yerine getirildiğini aktardı.

"RAMAZAN AYININ SONRASINDA RESTORASYON BAŞLAYACAK"

Edirne ve Kırklareli'de 40'a yakın eserde restorasyon, basit onarım ve projelendirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Güneren, "Büyük küçük demeden tüm eserlerimiz üzerinde gerek proje üretimi gerekse basit veya kapsamlı onarımlar gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Edirne'de ihyası gerçekleştirilip ibadet ve ziyarete açılan, Hasan Sezai Dergahı, Medrese Ali Bey Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, çalışmaları devam etmekte olan Saatli Medrese, Enez Fatih Camisi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Kırklareli Demirköy Dökümhane Mescidi yaptığımız çalışmalardan sadece birkaçı. Bu bağlamda; büyükçe bir parantez de Selimiye Camisi için açmak istiyorum. Son birkaç yıldır sürdürdüğümüz proje temin işimiz tamamlandı ve ilgili Koruma Kurulu'ndan gerekli bütün izinler alındı. Ramazan ayının sonrasında Selimiye Camisi'nde restorasyon uygulamasına başlayacağız. Bu konuda çok titiz çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Cami ile ilgili bütün işlemler oluşturduğumuz bilim kurulunun görüşleri dikkate alınarak ve Koruma Kurulu'nun bilgisi dahilinde yürütülmektedir. Şunu da eklemek isterim. Sadece yurdun değil, dünyanın çok çeşitli yerlerinden ziyaretçisi olan, dünya mirası Selimiye'yi, restorasyon sürecinde ziyarete ve ibadete kapatmamız söz konusu değil. Bir taraftan ziyaret veya ibadet edilebilecek, diğer yandan da çalışmalarımız devam edecektir." dedi.