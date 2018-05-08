taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.601
USD
4,2893
EURO
5,0934
ALTIN
180,82
PETR
75,6200

Selimiye'nin restorasyonu ramazandan sonra başlayacak

Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'nin restorasyonu için gerekli çalışmalara Ramazan ayından sonra start verilecek.

AA | 08.05.2018 - 14:35..
  1. Haberler
  2. Projeler

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Selimiye Camisi'nin restorasyonunun ramazan sonunda başlayacağını bildirdi.

"EDİRNE DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"

Güneren, Vakıflar Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Selimiye Camisi, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Alipaşa Çarşısı, Bedesten, Arasta gibi birçok vakıf eserine sahip olan Edirne'nin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Her yıl Vakıf Haftası'nın farklı bir tema ile kutlandığını, bu yılki temanın "Vakıf kuran kadınlar" olduğunu hatırlatan Güneren, Osmanlı'dan önce Emevi, Abbasi, Memluk, Eyyubi, Selçuklu gibi İslam medeniyetlerinin hakim olduğu coğrafyada kadınlar tarafından çok sayıda vakıf kurularak sağlık, eğitim, dini, sosyal ve kültürel alanlarda sayısız hizmetlerin yerine getirildiğini aktardı.

Selimiye'nin restorasyonu ramazandan sonra başlayacak

"RAMAZAN AYININ SONRASINDA RESTORASYON BAŞLAYACAK"

Edirne ve Kırklareli'de 40'a yakın eserde restorasyon, basit onarım ve projelendirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Güneren, "Büyük küçük demeden tüm eserlerimiz üzerinde gerek proje üretimi gerekse basit veya kapsamlı onarımlar gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Edirne'de ihyası gerçekleştirilip ibadet ve ziyarete açılan, Hasan Sezai Dergahı, Medrese Ali Bey Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, çalışmaları devam etmekte olan Saatli Medrese, Enez Fatih Camisi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Kırklareli Demirköy Dökümhane Mescidi yaptığımız çalışmalardan sadece birkaçı. Bu bağlamda; büyükçe bir parantez de Selimiye Camisi için açmak istiyorum. Son birkaç yıldır sürdürdüğümüz proje temin işimiz tamamlandı ve ilgili Koruma Kurulu'ndan gerekli bütün izinler alındı. Ramazan ayının sonrasında Selimiye Camisi'nde restorasyon uygulamasına başlayacağız. Bu konuda çok titiz çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Cami ile ilgili bütün işlemler oluşturduğumuz bilim kurulunun görüşleri dikkate alınarak ve Koruma Kurulu'nun bilgisi dahilinde yürütülmektedir. Şunu da eklemek isterim. Sadece yurdun değil, dünyanın çok çeşitli yerlerinden ziyaretçisi olan, dünya mirası Selimiye'yi, restorasyon sürecinde ziyarete ve ibadete kapatmamız söz konusu değil. Bir taraftan ziyaret veya ibadet edilebilecek, diğer yandan da çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eyüpsultan’da dev restorasyon başlıyor
İstanbul'un fethinden sonra sur dışında kurulan ilk yerleşim yeri olma özelliği taşıyan Eyüpsultan 98 hektarlık alanda yürütülen 67 projeyle, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) kapsamında ihya ediliyor
Yenikapı - Halkalı arası ulaşım 39 dakikaya inecek
İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak.
Yenikapı - Halkalı arası ulaşım 39 dakikaya inecek
İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak.
AYM'den Sur için 'acele kamulaştırma kararı'na ret
Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır’ın Sur ilçesi için 2016 yılında Bakanlar Kurulunca alınan acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruya ret kararı verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

175
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

273
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

72
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

191
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

431
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

287
TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94