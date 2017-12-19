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Selimiye'yi ziyaret edenlerin sayısı 2 milyonu geçti
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camii'nin ziyaretçi sayısı bu yıl, geçen yıla göre yüzde 20 artarak 2 milyonu geçti.
AA | 19.12.2017 - 08:07..
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