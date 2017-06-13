Selin Gökbakar'ın tektaşı olay oldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros finallerini izlemek için eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Fransa'ya gitti. Eşiyle birlikte geçirdiği eğlenceli anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyenin Selin Gökbakar'ın tektaşının göründüğü fotoğrafı olay oldu.

DEMET AKALIN POZU VERDİ

Selin Gökbakar fiyatının 200 bin dolar olduğu öğrenilen yüzüğünü gösterince hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. Selin Gökbakar'ın bu fotoğrafı parmağına taktığı yüzüğü her fırsatta göstermekten çekinmeyen Demet Akalın'ın pozlarına benzetildi.