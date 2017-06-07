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Selin İmer aşkı Mustafa Ceceli'ye pahalıya patladı

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Mustafa Ceceli, belediyelerden veto yedi.

07.06.2017 - 13:35
  1. Haberler
  2. Magazin

Mustafa Ceceli, Selin İmer ile aşk yaşadığını açıkladıktan sonra magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı kısa bir süre sonra da, sosyetik güzelle evleneceğini söyleyince eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ceceli, "Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da. Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz... Dönünce evleneceğiz." dedi.

Selin İmer aşkı Mustafa Ceceli'ye pahalıya patladı

PLANLARDA MUSTAFA CECELİ YOK

Birçok belediyenin ünlü şarkıcıya konser vetosu uyguladığı öne sürüldü. Yaz programlarını hazırlayan belediyelerin planlamasında Ceceli'nin artık yer almadığı iddia edildi.

Ceceli, Amerika dönüşünde Kilis, Antalya ve Manavgat'ta konser verecek. Ama bu anlaşmalar boşanma kararı ve Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmadan önce yapılan anlaşmalardı.

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