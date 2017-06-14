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Selin Sayek Böke ekonomik büyüme rakamlarını beğenmedi

CHP'li Böke, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümüş olmasını eleştirerek "kalıcı değil" dedi.

14.06.2017 - 12:52
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Selin Sayek Böke ekonomik büyüme rakamlarını beğenmedi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamları tüm iş dünyasını sevindirirken CHP'li Böke, rakamları eleştirdi.

"BÜYÜME GERÇEK OLSA DA KALICI DEĞİL"

Bu gelişmeyi beğenmeyen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye göre yüzde 5 büyüme gerçek bile olsa bunun kalıcı bir büyüme olması mümkün değil.

Konu ile ilgili konuşan Böke şu ifadeleri kullandı;

"Yüzde 5 büyümüş olabilir. Ama bu kalıcı bir büyüme değil. Bu Türkiye’nin esas ihtiyaç duyduğu, yeni kalkınmasından doğan bir büyüme değil. Yatırımlar yüzde 2, kamu tüketimi yüzde 9, finans yüzde 12 büyümüş. Böyle bakılınca bu büyümenin kalıcı olmadığı, günü kurtaran bir büyüme olduğu, yine tüketim temelli, inşaat temelli, rantçı bir büyüme olduğu ortada.”

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