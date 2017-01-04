CHP MYK toplantısı sonrası konuşan CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin gündeminde Reina'ya yapılan terör saldırı vardı.

TUTUKLANAN HALKEVLERİ ÜYESİNE SAHİP ÇIKTI

Saldırının laik yaşam biçimini hedef aldığı söyleyen Böke, 'laikliği savunuyoruz' adı altında kışkırtıcılık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Halkevleri üyesi Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar'a sahip çıkarak hükümeti suçladı:

"LAİK YAŞAM BİÇİMİ HEDEF ALINDI"

"Korku iklimi içinde yaşıyoruz. Hükümeti IŞİD ve Nusra’ya karşı vatandaşlarını güvenliğini sağlayacak bir yaklaşımı, planı ve tedbiri yok. Ortaköy’deki katliam dönüm noktası. Bu yaşanan sıradan bir terör değildir. Laik yaşam biçimi hedef alınmıştır. Bununla sadece güvenlik tedbiri alınarak başa çıkılamaz.

Selin Sayek Böke tutuklanan Halkevleri üyelerini savundu VİDEO

"LAİKLİĞİNİ SAVUNAN HALKEVLERİ ÜYELERİ TUTUKLANDI"

Laikliğe sahip çıkmak gerekir. Ancak laikliğe sahip çıkanlar hedef alınıyor. işte en büyük tehlike budur. Halkevleri üyesi iki genç laikliği savundukları için tutuklandılar. Bu katliamı övenler, linç girişiminde bulunanlar ellerini kollarını sallayarak toplumun içinde gezerken, laikliği savunan gençler tutuklandılar. Hükümetin rejim değişikliği telaşında olduğu belli.

"LAİKLİĞİ SAVUNMAK ASLA SUÇ DEĞİLDİR"

Şunu herkes çok iyi bilmeli. Anayasa’da yazan laikliği savunmak asla suç değildir. Ama laikliği savunanlar hapsetmek açıkça suçtur. O laiklik metninin arkasındayız.

"AKP'Lİ OLMAYAN HERKES AKP REJİMİNİN HEDEFİNDE"

AKP’li olmayan, rejim değişikliğini desteklemeyen hepimiz AKP rejiminin hedefindeyiz. AKP rejimi fiili darbe yaşatıyor. Son örneği Ahmet Şık’ın tutuklanması. Dün FETÖ’ye bugün ise AKP’ye dokunan yanıyor. İşte FETÖ ister AKP, Ahmet Şık gibiler darbecilerin hedefinde oluyor. Onlarca gazeteci AKP rejimini hapishanelerinde tutuklular"

Kahvehane'de terör propagandası yapan Ayşegül Başar