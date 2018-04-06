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Selin Şekerci'nin yüzü gülmüyor

Sevgilisi Kaan Taşaner'dan ayrılan Selin Şekerci'nin moralini arkadaşları bile düzeltemedi.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 06:57..
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4 yıllık ilişkileri sona eren Kaan Taşaner ve Selin Şekerci önceki gün farklı mekanlarda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Selin Şekerci, Bebek'teki bir mekanda Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Serhat Teoman’la kahvaltı yaptı. Ünlü oyuncunun moralinin bozuk olduğu dikkat çekti.

Selin Şekerci'nin yüzü gülmüyor

"HALA KONUŞUYORUZ"

Kaan Taşaner aynı günün akşamı Cihangir’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan Taşaner, ayrılık hakkında ilk kez konuştu: “Bizim aramızda yazıldığı gibi sorunlar olmadı, biz zaten birbiri ile konuşabilen bir ikiliydik. Bu değişmedi ve hala konuşuyoruz.”

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