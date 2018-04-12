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Selman İspanya'ya gitti 5 savaş gemisi aldı

İspanya'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman, 5 savaş gemisi için imza attı.

AA | 12.04.2018 - 23:29..
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Askeri gücünü arttırmaya devam eden Suudi Arabistan, Fransa'nın ardından İspanya'yı ziyarete giden Bin Selman'ın kararı il 5 savaş gemisi daha aldı. İlk olarak Kral Felipe tarafından kabul edilen Bin Selman, daha sonra heyeti ile Başbakan Mariano Rajoy ve Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Selman İspanya'ya gitti 5 savaş gemisi aldı

KÜLTÜR VE BİLİM GİBİ ALANLARDA ANLAŞMALAR DA VAR

İspanya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ziyarette savunma alanında mutabakat beyannamesinin yanı sıra hava taşımacılığı, kültür, bilim, istihdam gibi değişik alanlarda anlaşmalar imzalandığı kaydedildi.

Resmi haber ajansı EFE'ye göre, heyetler arası toplantıya Suudi Arabistan'a değeri 2 milyar avroyu bulan 5 Avante 2200 tipi savaş gemisi satmak ve bu ülkede bir donanma üssü inşa etmek isteyen Navantia şirketinin Esteban Garcia Vilasanchez de katıldı.

Selman İspanya'ya gitti 5 savaş gemisi aldı

GEMİLER '2030 VİZYONU' İÇİN ALINDI

Haberde, savaş gemilerinin inşasının Cadiz kentinde yapılacağı, aynı zamanda anlaşmanın Suudi donanmasının eğitilmesini de içerdiği belirtildi. İspanya şirketleri, Bin Selman'ın açıkladığı "2030 vizyonu" kapsamındaki projelerle de ilgileniyor.

İnsan hakları kuruluşları ise Madrid’den, Yemen’e yönelik saldırıda kullanılabilecek savaş gemilerinin satılmamasını istedi. Bin Selman, İspanya’dan önce Mısır, ABD ve İngiltere’yi ziyaret etmişti.

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