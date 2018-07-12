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Silvan'da 12 gündür aranan Yusuf’un cesedi bulundu

Diyarbakır'da, DSİ'nin sulama kanalına düşen Fırat ve Selman Kızılçiçek'i arayan ekipler, 12 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenini buldu.

DHA | 12.07.2018 - 07:07..
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Silvan İlçesinde bağlı Yeşerdi köyündeki tarlalarını sulamak isteyen 40 yaşındaki Ferit Kızılçiçek dengesini kaybederek DSİ ait sulama kanalına düşmüş, abisinin kanala düştüğünü gören 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek, abisini kurtarmak için suya atlamıştı.

Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Acil 112 Servisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Silvan'da 12 gündür aranan Yusuf’un cesedi bulundu

KARDEŞLERDEN BİRİNE ULAŞILDI

Jandarmanın da bölgede güvenlik önlemlerinin aldığı arama kurtarma çalışmalarında DSİ ait su kanalının kapakları kapatıldıktan sonra vatandaşlarında katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Ferit Kızılçiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Silvan'da 12 gündür aranan Yusuf’un cesedi bulundu

35 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

DSİ Sulama kanalında yapılan aramalar neticesinde Ferit Kızılçiçek'in bulunmasından sonra Selman Kızılçiçek'i aramaya devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenini Malabadi köyünden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bulunan Karamus köy mevkiindeki DSİ ait sulama kanalında buldu.

Silvan'da 12 gündür aranan Yusuf’un cesedi bulundu

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan yakınları sinir krizleri geçirirken, Yusuf Yılmaz'ın cenazesi de Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morga getirilen Ferit Kızılçiçek ile Yusuf Yılmaz'ın cenazeleri daha sonra otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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