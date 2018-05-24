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Selman'ın futbol hamlesi: Kulüp borçlarını kapatıyor

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yatırımlarını futbola kaydırdı. Ülkenin tüm futbol kulüpleri ve milli takımının dış borçlarını şahsen kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 08:18..
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Selman'ın futbol hamlesi: Kulüp borçlarını kapatıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Suudi Arabistan reformlarında yüzünü futbola çevirdi. Selman, 2018 Dünya Kupası'nın yaklaştığı bu günlerde Suudi futbol kulüplerinin ve milli takımın maddi borçlarını kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.

Selman'ın futbol hamlesi: Kulüp borçlarını kapatıyor

CEPTEN 340 MİLYON DOLAR

Prens Muhammed bin Selman, ülkenin tüm futbol kulüpleri ve milli takımlarının dış borçlarının kapatılması ve önümüzdeki sezonun harcamaları için 340 milyon dolar ayıracak.

KUDÜS KONUSUNDA SESSİZ

Suudi Arabistan milli takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası grup müsabakasında Rusya'nın rakibi olacak. İki takım, 14 Haziran'da turnuvanın açılış maçında Moskova'nın Lujniki stadyumunda karşılaşacak.

Bu arada Suudi Prensin bu hamlesi, kendisinin İslam konusundaki tüm hassasiyetini bir kez daha sorgulattı. Selman ABD'nin Kudüs'te açılan büyükelçiliğine ilişkin şahsi olarak tek bir açıklama bile yapmazken, aradan geçen günlere rağmen bu konudaki sessizliğini koruyor.

Suudi Prens daha önce de ABD'nin Kudüs planı için Filistinlilere yönelik "ya kabul etsinler ya da çenelerini kapatıp sussunlar" demişti.

Selman'ın futbol hamlesi: Kulüp borçlarını kapatıyor

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