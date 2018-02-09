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Selvi: MHP negatif muhalefette oy kaybeder

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşan gazeteci Abdülkadir Selvi, MHP seçmeninin, iktidara pozitif eleştiri yapıldığında partisinin etrafında kenetlendiğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 02:16..
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Selvi: MHP negatif muhalefette oy kaybeder

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan Abdülkadir Selvi, "MHP'nin dokusu, pozitif muhalefet yaptığında yükselir, negatif muhalefet yaptığında ise gerilemeye başlar" dedi.

"NEGATİF MUHALEFET OY VE MİLLETVEKİLİ SAYISINI DÜŞÜRDÜ"

Abdülkadir Selvi, "MHP ne zaman negatif muhalefete döndü, 7 Haziran ve 1 Kasım arasında olduğu gibi, oy oranı da düştü, milletvekili sayısı da yarıya düştü. MHP seçmeni, önce devletine sahip çıkar. Devletle ilgili iktidardakileri eleştirirken de yapıcı eleştiride bulunulduğunda partisinin etrafında kenetlenir. Böyle bir yapısı vardır." şeklinde konuştu.

Selvi: MHP seçmeni devletine sahip çıkar VİDEO

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