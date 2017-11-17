Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari'de arama tarama faaliyetleri yapan askerlerimize PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda, 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya ile Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen şehit oldu.
Şehit uzman çavuşlar için gece saat 23:30'da Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı olarak yapılan törende, şehitlerin özgeçmişleri, ardından dualar okundu. Törenin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya memleketi Ordu'ya, Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in cenazesi ise, toprağa verilmek üzere Hatay'a uğurlandı.