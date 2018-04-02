Şemdinli teröristlerden temizleniyor

Güvenlik güçleri tarafından proje terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlar sonrasında bölge teröristlerden arındırıldı.

KÖYE DÖNÜŞ HALAYI

"Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her şey vatan için" sloganları atan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından Balkaya Dağları yakınındaki Koçyiğit Köyü'ne ulaştı.

Terör nedeniyle 24 yıldır hasret kaldıkları topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, halay çekerek eğlendi.

Terörden temizlenen köyde vatandaşlar gönüllerince eğlendi VİDEO

"DEVLETİMİZ VAR OLSUN"

Köy sakinlerinden Salih Çetinkaya, terör örgütü PKK nedeniyle köylerini yıllar önce boşaltıklarını ve Derecik merkezine yerleştiklerini anlattı.

Köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Çetinkaya, "Devletimizin başlattığı operasyonlarla bu terör artık sona gelmiştir. Bundan sonra inşallah bu süreç devam edecektir. Ülkemize, bölgemize, köyümüze huzur gelecektir. Devletimiz var olsun. Biz de devlet için varız. Teşekkür ederiz büyüklerimize. Allah razı olsun" dedi.