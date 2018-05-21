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Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli kırsalında, jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait anti tank mühimmatı, patlayıcı, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri bulundu.

DHA | 21.05.2018 - 15:17..
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Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası Domuz Deresi kırsal alanında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan arazi taramasında mühimmat, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

ELE GEÇİRİLENLER

"Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası Domuz Deresi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 50 adet elektrikli fünye, 2 adet telsiz komutalı ateşleme düzeneği, 1 adet basma düzeneği, 500 gram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 10 metre kablo, çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi


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