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Şemdinli'de, PKK'ya ait mühimmatı ele geçirildi

Şemdinli'de proje terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve antitank bulundu.

DHA | 05.04.2018 - 20:54..
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Hakkari Valiliği, jandarma ve polisin ekiplerinin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Güvenli Mezrası kırsalında, proje terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Güvenli mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 20 kilogramlık 6 el yapımı patlayıcı, 6 ateşleme kablosu, pil bloku, ateşleme düzenekli el telsizi, 6 seri patlatma cihazı ile 60 metre kablo ele geçirildi."

Şemdinli'de, PKK'ya ait mühimmatı ele geçirildi



Şemdinli'de, PKK'ya ait mühimmatı ele geçirildi



Şemdinli'de, PKK'ya ait mühimmatı ele geçirildi

Şemdinli'de, PKK'ya ait mühimmatı ele geçirildi

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