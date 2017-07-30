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Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 4 yerleşim yerinde yapılacak operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

30.07.2017 - 18:14
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü sınırları içerisinde operasyon düzenleneceği belirtildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Operasyon esnasında vatandaşların can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü mülki sınırları içerisinde 30 Temmuz 2017 günü saat 17.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

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