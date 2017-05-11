Şemdinli'de yaralanan asker şehit oldu

Şemdinli ilçesinde 9 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Çatalca köyü civarında mayın arama tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Ünal, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.
AİLESİ ANKARA'DA YAŞIYOR
Çorum'un Ortaköy nüfusuna kayıtlı olan şehidin babası ile üvey annesinin Ankara'da yaşadığı, annesi Nermiye Ünal'ın 1998 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi..
DÜĞÜN PLANLIYORDU
Bir süre önce Merve Akbaş ile nikah yapan şehidin görevi nedeniyle yapamadığı düğününü Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi..
Şehidin naaşı, doğum yeri olan Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde ikindi vakti toprağa verilecek.