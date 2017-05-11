Şemdinli'de yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 Temmuz'dan beri terör örgütünün belinin kırıldığını söyledi.

ABD'nin YPG'ye ağır silah desteği verme kararının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde satış rekorları kırarak sektöre yön veren Emlak Konut GYO, 5 dev proje için ihaleye çıkıyor.

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Ruslar en ucuz tatili Türkiye'de yapacak

Türkrus sitesinin derlediği bilgilere göre; Rusya'da 1-9 Mayıs tarihlerindeki tatil döneminde en ucuz tatil yeri Türkiye oldu.