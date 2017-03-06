Şemdinli’de YPG üyesi 2 kişi tutuklandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

2 YPG ÜYESİ TUTUKLANDI

Açıklamada, “28 Şubat 2017 günü Şemdinli Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce kaçak yollardan ülkeye giriş yapan mültecilerle ilgili yürütülen işlemler esnasında, durumundan şüphelenilen Suriye uyruklu 1 erkek ve 1 kadın şahsın yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün uzantısı olan YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şahıslar, 5 Mart 2017 günü Şemdinli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.” denildi.