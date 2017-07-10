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Şemdinli'de YPJ'li kadın terörist yakalandı

Şemdinli'de PKK terör örgütünün Suriye'deki kolu olan YPJ içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren 1 kadın terörist yakalandı.

10.07.2017 - 00:47
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  2. İç Haber

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, YPJ'li kadın teröristen, Hakkari ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ortak çalışma sonucu yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik müşterek olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.07.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye ülkesindeki kolu olan YPJ içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren 1(bir) bayan bölücü terör örgütü mensubu sahte kimlikle yakalanmış olup; gerekli adli tahkikatın yürütülmesi amacıyla Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Şemdinli'de YPJ'li kadın terörist yakalandı

Şemdinli'de YPJ'li kadın terörist yakalandı

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