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Şemdinli'nin Derecik beldesi 8 gündür elektriksiz

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi ve bağlı köylerine, kar yağışı ve fırtına nedeniyle 8 gündür elektrik verilemiyor.

DHA | 22.12.2016 - 13:39
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Şemdinli ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik Beldesi'nde 14 Aralık'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, belde merkezi ile bağlı köylerini ise elektriksiz bıraktı.

BELDEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Fırtınanın enerji nakil hatları ve direklere büyük zarar vermesi sonucu 14 Aralık'tan bu yana beldeye elektrik verilemediğini anlatan belde sakinleri bir an önce bu sıkıntının giderilmesini isterken, enerji nakil hatlarının onarılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

GAZ LAMBASI IŞIĞINDA DERS ÇALIŞIYORLAR

Elektrik kesintileri nedeniyle öğrenciler, mum veya gaz lambası ışığında ders yaptıklarını, bu nedenle doğru düzgün ders çalışamadan akşam saat 18.00-19.00 sıralarında yatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Öğrenciler, yetkililerden bu sorunlarına bir an önce çözüm bulmalarını istiyor.Şemdinli'nin Derecik beldesi 8 gündür elektriksiz

Şemdinli'nin Derecik beldesi 8 gündür elektriksiz


Şemdinli'nin Derecik beldesi 8 gündür elektriksiz

Şemdinli'nin Derecik beldesi 8 gündür elektriksiz


Şemdinli'nin Derecik beldesi 8 gündür elektriksiz


Şemdinli'nin Derecik beldesi 8 gündür elektriksiz

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