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Semerli tırtıl nedir

Kahverengi bedeni, yeşil, sırtı ve düzenli olarak dağılmış çıkıntılarıyla sıra dışı bir görünüme sahip olan bu tırtıl, sevimli göründüğü kadar da tehlikeli.

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Adını, sırtında bulunan yeşil üzerine kahverengi renkli semere benzeyen lekeden alan semerli tırtılın (Sibine stimulea), oldukça sevimli olması nedeniyle sosyal medyada sık sık fotoğraflarına rastlansa da dokunulması taviye edilmeyen canlılardandır.

Semerli tırtıl nedir

SEMERLERİNDE ZEHİR VAR

Semerli tırtıl, kendini korumak için erişkin dönemine girene kadar uzun süre kalıcı olan zehirli bir salgıyı bu semerleri yoluyla aktarıyor.

Semerli tırtıl nedir

KELEBEK OLANA KADAR ZEHRİYLE KORUNUYOR

Besinlerini Çin gülü ve hurma ağacından alan ve kabuklu güveler ailesine ait, yaklaşık 2, 5-3 cm boyunda olan bu güve tırtılı, kelebek oluncaya kadar yırtıcılardan korunmak için rahatsız edici bir zehri, sıvı olarak salgılıyor.

Semerli tırtıl nedir

Semerli tırtıl nedir

Semerli tırtıl nedir

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