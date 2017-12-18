Semerli tırtıl nedir

Adını, sırtında bulunan yeşil üzerine kahverengi renkli semere benzeyen lekeden alan semerli tırtılın (Sibine stimulea), oldukça sevimli olması nedeniyle sosyal medyada sık sık fotoğraflarına rastlansa da dokunulması taviye edilmeyen canlılardandır.

SEMERLERİNDE ZEHİR VAR

Semerli tırtıl, kendini korumak için erişkin dönemine girene kadar uzun süre kalıcı olan zehirli bir salgıyı bu semerleri yoluyla aktarıyor.

KELEBEK OLANA KADAR ZEHRİYLE KORUNUYOR

Besinlerini Çin gülü ve hurma ağacından alan ve kabuklu güveler ailesine ait, yaklaşık 2, 5-3 cm boyunda olan bu güve tırtılı, kelebek oluncaya kadar yırtıcılardan korunmak için rahatsız edici bir zehri, sıvı olarak salgılıyor.