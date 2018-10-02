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Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim

İBB Basketbol Takımı, Semih Erden’i renklerine kattı. 1 yıllık sözleşmeyi imzalayan Erden, “Milli Takım’dan sonra bu kulüpte olmak gurur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz.” dedi.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 22:22..
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Milli Basketbolcu Semih Erden’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza törenine Semih Erden, İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker, Genel Sekreter ve Basketbol Şube Sorumlusu Hakan Şahin ve Başkan Vekili Enver Yılmaz katıldı.

DENİZ TOKER: YERLİ VE MİLLİLİK PROJESİNİ UYGULUYORUZ

Türk basketboluna önemli katkılar vermiş Semih Erden’i kulübe kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Deniztoker, “Semih’e geldiği için teşekkür ederiz. Sözleşmede de büyük fedakarlık yaptı. Gençlerimize örnek olarak bu kulüpte uzun süre kalmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yerli ve millilik projesi kapsamında takımımızda bunu uyguluyoruz” diye konuştu.

Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim

Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim VİDEO

ERDEN: ALTYAPIDAN GELEN OYUNCULARA AĞABEYLİK YAPACAĞIM

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a imza attığı için mutlu olduğunu ifade eden Semih Erden, “Milli Takım’dan sonra bu kulüpte olmak gurur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz. Buradan oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Buradaki misyonum basketbolu en iyi şekilde oynamak ve takıma katkı vermek. Burası çok yönlü. Alttan gelen oyuncuların ağabeye ihtiyaçları var. Ben de bildiklerimi en iyi şekilde aktaracağım. İnşallah uzun vadeli birliktelik olur” ifadelerini kullandı.

Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim

İBB CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ AVRUPA’NIN SAYILI TESİSLERİNDEN

İBB Spor Kulübü’nün Cebeci Spor Kompleksi gibi müthiş bir tesise sahip olduğunu da kaydeden Erden, “Burası Avrupa’nın sayılı tesislerinden biri. Burayı iyice ısıtıp taraftarımıza çekici bir atmosfer yaratmak istiyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Semih Erden, kendisini İstanbul BBSK’ye bağlayan sözleşmeye imza attı ve Başkan Celalettin Deniztoker ile birlikte kulüp formasıyla objektiflere poz verdi.

Türkiye’de Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş gibi önemli ekiplerde görev yapan Semih Erden, NBA’de de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers takımlarında oynadı. Semih Erden A Milli Takım’ın da önemli bir parçası olarak ülke basketboluna büyük katkı sağladı.

Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim

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