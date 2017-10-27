taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.335
USD
3,8196
EURO
4,4460
ALTIN
155,61
PETR
59,3500

Semih Kaplanoğlu, 'Buğday' ile Tokyo Film Festivali'nde

Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Buğday” filmi, Tokyo Uluslararası Film Festivali Ana Yarışması’nda izleyiciyle buluşacak

27.10.2017 - 09:21
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, "Buğday" filmi, festival yolculuğuna Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor. Dünya prömiyerini 23. Saraybosna Film Festivali'nde yaptıktan sonra; Adana, Köln, Londra ve Sao Paulo film festivallerinde seyirci tarafından büyük ilgiyle izlenen film, bu kez Asya kıtasının en önemli festivali olan Tokyo Uluslararası Film Festivali Ana Yarışması'nda izleyiciyle buluşacak.

Semih Kaplanoğlu, 'Buğday' ile Tokyo Film Festivali'nde

ASYA PRÖMİYERİ OLACAK

Buğday'ın aynı zamanda Asya prömiyerinin gerçekleşeceği festival bu yıl 4 Kasım'a kadar sürecek. Filmin Asya prömiyeri, yönetmen Kaplanoğlu ve başrol oyuncusu Jean- Marc Barr'ın katılımıyla yarın 10.30'da EX Theater Roppongi'de gerçekleştirilecek.

BİLETLER TÜKENDİ

Kaplanoğlu ile 2010 Berlin Film Festivali Altın Ayı ödüllü filmi "Bal" ile Japonya'da vizyona girdiğinde tanışan Japon izleyici, "Buğday"ı da merakla bekliyor. Filmin 30 Ekim Pazartesi günü yapılacak ikinci gösteriminin biletleri, Londra Film Festivali'nde de olduğu gibi şimdiden tükendi.

Semih Kaplanoğlu, 'Buğday' ile Tokyo Film Festivali'nde

24 KASIM'DA TÜRKİYE'DE VİZYONDA

İngilizce ve siyah beyaz çekilen "Buğday", insanoğlunun yaptığı genetik araştırmalar ve iklim döngüsüne verdiği zarar nedeniyle bitki ve hayvan soyunun tükendiği; dünyanın korunaklı şehirler ve ölü topraklar olarak ikiye ayrıldığı bir dönemde geçen distopik (anti-ütopik) bir yapım. Çekimleri Türkiye'de, ABD'de ve Almanya'da gerçekleştirilen filmin başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur yer alıyor. Buğday, Türkiye'de 24 Kasım'da vizyona girecek.

İlginizi Çekebilir
Jonathan Stephen Harris kelimeleri sanat eserine çevirdi
Jonathan Stephen Harris isimli sanatçı, kelimeleri yaptığı çizimlerle adeta sanat eserine dönüştürüyor.
Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO için gün sayıyor
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçilerin ilgilisi çekiyor.
Trabzonlular fetih gününü yıllardır yanlış kutlamış
Trabzon’un fethinin yaklaşık 60 yıldır yanlış tarihte kutlandığı ortaya çıktı.
Nemrut Dağı'nı 9 ayda 52 bin kişi gezdi
"Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı 9 ayda 52 bin kişi ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

90
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

36
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

38
Devletten doğum yapana maddi destek

Devletten doğum yapana maddi destek

47
Hindistan'da lokantasına giren fareye işkence

Hindistan'da lokantasına giren fareye işkence

67
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

25
En güzel juri Tuba Büyüküstün oldu

En güzel juri Tuba Büyüküstün oldu

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM