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Semih Saygıner bir kez daha Türkiye şampiyonu

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, 15. kez birinci oldu.

İHA | 27.12.2017 - 08:30..
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Sinop Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonanın final bölümünde Tolgahan Kiraz ve Tayfun Taşdemir karşı karşıya geldi. Rakibini, 40-22 mağlup etme başarısıyla Tayfun Taşdemir, şampiyonanın 4. etabını ilk sırada tamamladı.
Genel sıralamada Semih Saygıner birinci, Tayfun Taşdemir ikinci ve Murat Naci Çoklu ise üçüncü sırayı aldı.

Semih Saygıner bir kez daha Türkiye şampiyonu

Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirtti.

Ercan’ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül tarafından madalya ve kupaları verildi.

Semih Saygıner bir kez daha Türkiye şampiyonu

Semih Saygıner bir kez daha Türkiye şampiyonu

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