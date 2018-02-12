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Semih Terzi'nin eşine hapis cezası

Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 12.02.2018 - 13:37..
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Semih Terzi'nin eşine hapis cezası

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 18 yıl hapis cezası verildi.

Nazire Terzi, tutuklanmadan önce mal varlıklarını üçüncü şahıslara aktarmak için Ankara'daki bir noterde vekaletname vermek isterken, noter katibi tarafından tanınmıştı.

Semih Terzi'nin eşine hapis cezası
Darbeci Semih Terzi

SAVCI 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

52.5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

Semih Terzi'nin eşine hapis cezası

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