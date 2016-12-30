Çanakkale Şehitliği'nde birçok mezar taşının memleket bölümünde Halep yazdığını dile getiren Yıldırım, "Belki bu iyilik kervanıyla o şehitlerimizin hakkını biraz olsun ödemiş oluruz" ifadesini kullandı.

"BİZİM İÇİN ANTEP NEYSE, HALEP DE ODUR"

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bugün 200'ü aşkın yardım TIR'ının Halep için yola çıktığını belirterek, "Bizim için Antep neyse, Halep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur" dedi.

Semiha Yıldırım'dan Halep mesajı VİDEO

''BİZ, KALBİ OLUP MÜHÜRLENENLERDEN OLAMAYIZ''

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığının inisiyatif aldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesinin ellerini taşın altına koyduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışma meyvesini verdi. Bugün 200'ü aşkın TIR yola çıkıyor. Bu iyilik kervanı, yapılacak yardımların ilk adımı. İnşallah yardımlar savaş mağdurlarının yaralarını saracak şekilde artırılacaktır. Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur. Biz, gözleri olup göremeyenlerden, kulağı olup duyamayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayız. Kardeşlerimizi hatırlamak da bizim hem tarih hem vicdan borcumuzdur. Bugün Halepli aziz şehitlerimizin geçmişte canları pahasına hissettiği o aidiyeti fazlasıyla Suriye için yüreğimizin derinliklerinde yaşıyoruz."