Seminerde topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

Arpaçay Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikerliği yapan Berivan Özcan, yaklaşık 3 ay önce ilçe ve köylerde kütüphane kurmak amacıyla harekete geçti.

8 BİN KİTAP TOPLADI

Proje kapsamında seminerler düzenleyen Berivan Özcan, seminerlerde çok sayıda kitap topladı. Hayırseverlerin de desteğini alarak kitap sayısını 8 bine ulaştıran Berivan Özcan, kitapların büyük çoğunluğu ile Atatürk İlkokulunda kütüphane kurulmasını sağladı.

KÜTÜPHANELERE ŞEHİTLERİN İSİMİNİ VERDİ

Kurduğu kütüphanelere şehitlerin isimlerini vererek ölümsüzleştiren Berivan Özcan, son kurduğu kütüphaneye ise Arpaçay ilçesine bağlı Polat köyünde dünyaya gelen ve 2009'da Siirt'in Şirvan ilçesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aygün Bulut'un adını koydu.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Berivan Özcan, "8 bine yakın kitap toplandı ve bu kitaplar köy okullarımıza, Değirmenköprü, Gülyüzü ve Polat köylerimizdeki okullara dağıtıldı. Bu bir başlangıçtı, devam gelecek. Hem şehitlerimizin adının yaşatılması için hem de çocukların kitaplara olan ihtiyaçlarının giderilmesi için önemli projeyi hayata geçirdik. Biz de bunun için ön ayak olduk, çocuklarımızı da kitaplarla buluşturduk" şeklinde konuştu. Buradaki öğrencilerin kitaplara ihtiyaçları var, kendi kütüphanenizde boş kalan kitapları çocuklarımıza gönderin, çocuklar bizim geleceğimiz, desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.