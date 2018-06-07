taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.912
USD
4,4890
EURO
5,3213
ALTIN
187,78
PETR
76,1200

Seminerde topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

Kars'ın Arpaçay ilçesi'nde sağlık personeli Berivan Özcan, hayata geçirdiği projeyle birçok kütüphanenin kurulmasına vesile oldu.

AA | 07.06.2018 - 14:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Arpaçay Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikerliği yapan Berivan Özcan, yaklaşık 3 ay önce ilçe ve köylerde kütüphane kurmak amacıyla harekete geçti.

8 BİN KİTAP TOPLADI

Proje kapsamında seminerler düzenleyen Berivan Özcan, seminerlerde çok sayıda kitap topladı. Hayırseverlerin de desteğini alarak kitap sayısını 8 bine ulaştıran Berivan Özcan, kitapların büyük çoğunluğu ile Atatürk İlkokulunda kütüphane kurulmasını sağladı.

KÜTÜPHANELERE ŞEHİTLERİN İSİMİNİ VERDİ

Kurduğu kütüphanelere şehitlerin isimlerini vererek ölümsüzleştiren Berivan Özcan, son kurduğu kütüphaneye ise Arpaçay ilçesine bağlı Polat köyünde dünyaya gelen ve 2009'da Siirt'in Şirvan ilçesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aygün Bulut'un adını koydu.

Seminerde topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Berivan Özcan, "8 bine yakın kitap toplandı ve bu kitaplar köy okullarımıza, Değirmenköprü, Gülyüzü ve Polat köylerimizdeki okullara dağıtıldı. Bu bir başlangıçtı, devam gelecek. Hem şehitlerimizin adının yaşatılması için hem de çocukların kitaplara olan ihtiyaçlarının giderilmesi için önemli projeyi hayata geçirdik. Biz de bunun için ön ayak olduk, çocuklarımızı da kitaplarla buluşturduk" şeklinde konuştu. Buradaki öğrencilerin kitaplara ihtiyaçları var, kendi kütüphanenizde boş kalan kitapları çocuklarımıza gönderin, çocuklar bizim geleceğimiz, desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Seminerde topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

110
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

334
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

87
Ürdün'de protestolar şiddetleniyor

Ürdün'de protestolar şiddetleniyor

98
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

221
Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM