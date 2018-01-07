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Semra Özal: Viski de içerdim, namaz da kılardım

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, First Lady olduğu dönemde 5 vakit namaz kıldığını ancak davetlerde de viski içtiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 07.01.2018 - 21:35..
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Davranışları, açıklamarıyla First Lady'lik döneminde ve sonrasında dikkatleri üzerine çeken Semra Özal, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e fark yaratan açıklamalar yaptı.

Söyleşiden dikkat çeken kısımlar şu şekilde:

"HALA EVİMİN FIRST LADY'SİYİM"

Kendinizi hâlâ ‘First Lady’ gibi hissediyor musunuz?

O ayrı bir his. Onu bugün, şimdi hissetmeye imkân yok. Yaşandı, bitti. Yine sağ olsun çevrem ve evlatlarım, sokakta karşılaştığım vefalı, duyarlı insanlar aynı duyguları bana yaşatıyor. Artık evimin, evlatlarımın first lady’siyim. Kavramlara ve kalıplara takılmamak lazım. Hayat sürüyor.

Semra Özal: Viski de içerdim, namaz da kılardım
Fotoğraflar: Posta/Eray Akın

"VİSKİ DE İÇERDİM NAMAZ DA KILARDIM"

Viski içiyordunuz, kahkahalar atıyordunuz, dans ediyordunuz yeri geldi mi şarkı da söylüyordunuz… Hatta Türkiye’nin ilk puro içen kadınıydınız. Bakıyorum da, çok cesurmuşsunuz. Üstelik de muhafazakar Turgut Bey’in eşi olarak. Hiç mahalle baskısı olmamış mıydı?

Mahalle baskısı oldu tabii… Ama ben her şeyi yerinde, ölçüsünde yaptım… Kuran da okurum eğlenceye de giderim. Hem de Kuran’ı Arapça okurum, 5 vakit namazımı kılarım. Ama davete gidip viskimi de içerim. Hepsinin yeri ayrı. Artık sağlıklı yaşamak için puroyu çok azalttığım söylenebilir. Alkol artık hiç almıyorum. Zaten ilaçlarım var, onlarla alkol alınamaz. İçkiyi özlemiyorum da. Özetle alkole pek meraklı değilim yani.

Mesela bugün olsa yine hayatınızı böyle şeffaf şekilde yaşar mıydınız? İçki, puro…

Hissettiğim gibi yaşadım, yine öyle yaşardım ve yaşıyorum da. O dönem öyle hissediyordum ve öyle yaşadım. Hepsinin yeri ayrı.

"TURGUY BEY İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR İNSANDI"

Çizginiz, bize tanıtılan Turgut Bey’e çok uymuyor ama… Bu konularda eşinizle sıkıntılar yaşadınız mı?

Turgut Bey asla öyle biri değildi. Sıkıntı da yaşamadık. Bu çok yanlış bir algı. O çok modern bir insandı. Dinin icaplarını yerine getirmek ayrı bir şey. Turgut Bey fikir olarak, zihin olarak fevkalade modern ve ileri görüşlü bir insandı. Yaptıkları ortada zaten.

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