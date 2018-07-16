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Şems-i Tebrizi’nin bilginin cehaleti üzerine nasihati

Zamanının ötesinde mutluluğa ulaştıracak faydalı öğütlerde bulunan Şems-i Tebrizi’den bilginin cehaletini açıklayan öğütleri…

Özel İçerik | 16.07.2018 - 13:03..
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şems-i tebrizi

Alim olmak zor zanaat. Ancak öyle isimler var ki, işte bu zor zanaatın ustaları. Şems de bu özel isimlerden biri ve bilginin cehaleti üzerine enfes bir nasihatte bulunmuş.

Bilginin cehaletinden, her zaman hep öğrenilecek en az bir şey daha olduğundan ve önyargılarımıza göstermemiz gereken özenden bahseden Şems’den alınacak çok ders var…

Şems-i Tebrizi’nin bilginin cehaleti üzerine nasihati

ŞEMS-İ TEBRİZİ’NİN NASİHATLERİ

- Kimsenin aleyhine konuşma, uzaktan atıp tutma, insanları kem dille yargılama, bil ki yanılırsın…

*

- Bildiklerini unut.

*

- Gel, al eline bir silgi, şu yeni başlayan güne bilgilerini silmekle başla.
Zanlarını, yargılarını, önyargılarını ve dahi bütün genellemelerini koy bir çuvala ve hepten terk et…

Şems-i Tebrizi’nin bilginin cehaleti üzerine nasihati

- Gıybet etme sakın, bil ki dedikodu denilen şey mıknatıs gibi kötü enerji çeker.

*

- Kimsenin aleyhine konuşma, uzaktan atıp tutma, insanları kem dille yargılama, bil ki yanılırsın.
Birini ne kadar çok aşağılar yahut dışlarsan, onun durumuna düşme ihtimalin o kadar artar.

*

- Kainatın matematiğidir;
Bir koyar, bir alır insan.
Bilmeden kendi hesabını dürer.

*

- Hiçbir konuda emin olma kendini ayrıcalıklı sayma.
Konumuna ya da mevkine, ismine veya şöhretine güvenme.
Şu hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpüğünden ibarettir.
Nazlı nazlı yükselir köpük, derken pat diye sönüverir.

Şems-i Tebrizi’nin bilginin cehaleti üzerine nasihati

- Her zaman başkalarından öğrenmeye açık ol.

*

- En iyi bildiğin konularda bile köşeli düşünme, büyük konuşma.
Cümlenin sonuna nokta değil, ünlem değil, virgül yahut üç nokta koy.
Açık bir kapı bırak daima.

*

- Ne kadar bilsen de hiç bir zaman yeterince bilemeyeceğini unutma. Tevazudan şaşma.
Ancak o zaman kurtulabilirsin bilginin cehaletinden.

Damla Karakuş

[email protected]

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