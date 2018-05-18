Senatodan CIA'in işkenceci başkanına onay

Gina Haspel, ABD Senatosu tarafından yeni CIA başkanı olarak atandı. 11 Eylül saldırılarının ardından CIA’nın su sorgulama yöntemlerini kullanmasıyla dikkat çeken Haspel, 51-43 oyla onayı aldı.

MİLLETVEKİLLERİNİN DESTEĞİNİ ALDI

CIA’de 33 yıllık bir geçmişe sahip olan Haspel, ayrıca Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yönetiminden şu andaki ve eski istihbarat yetkililerinden hatta demokratlar da dahil olmak üzere çok sayıda milletvekilinden güçlü bir destek aldığı belirtildi.

Eski bir Vietnam Gazisi olan 1967-1973 yıllarında 5,5 yıllık bir süre boyunca Vietnam’da tutsak olarak çeşitli işkencelere maruz kalan ve uzun bir süredir beyin kanseriyle mücadele eden Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in senatoya Haspel’e oy vermemeye çağırması dikkat çekmişti.



